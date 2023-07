Üldliider Forte pälvis Muhu väina regatil taas etapivõidu

ORC 1 klassis edestas FORTE minuti ja 18 sekundiga Cafe Sailingu jahti.

Neljapäeval 17-aastaseks saanud FORTE navigaator Siim Oskar Hääl ütles, et pärast esimest märki hakkas vahe aina kasvama. "Oli väga tihe rebimine esimesse märki, sealt hakkasid vaikselt vahed suurenema, kuid tagasi tulles, viimased kaks lõiku olime Olympicuga väga tasavägised," sõnas Hääl.

Muidu svertpaadil Laser purjetav noormees osaleb Muhu väina regatil esimest korda, seekord koos isa Marti Häälega, kes loodab pojaga edaspidigi koos purjetada.

"Nagu me nalja viskame - meil on isa-poeg paare siin FORTE peal rohkemgi. Mis oleks lihtsam, kui ühel hetkel jõuame sinna, et noored võtavad rooli ja soodid ja vanamehed võivad Muhu väinal kaasa kulgeda. Eks neid unistusi peab ju olema," sõnas Marti Hääl.

ORC II klassis oli neljapäeval võidukas jaht Sugar. Reedel purjetatakse