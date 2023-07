Dennis Schröder vahetas NBA-s koduklubi

Vabaagent Schröder kirjutas alla lepingule, mille alusel teenib mees kahe aastaga 26 miljonit dollarit. Raptors vajas kiiresti asendust tagamängija Fred VanVleetile, kes hakkab uuest hooajast kandma Houston Rocketsi värve.

Schröder pallis möödunud hooajal Los Angeles Lakersis, mil jõuti läänekonverentsi finaali, kus tunnistati hiljem meistriks tulnud Denver Nuggetsi 0:4 paremust. 2022/2023 põhihooajal mängis Schröder Lakersi eest 66 mängus keskmiselt 30,1 minutit, viskas 12,6 punkti ning andis 4,5 resultatiivset söötu.

Schröderi sõnul soovis ta liituda Raptorsiga, et aidata noortel mängijatel areneda, olles ise NBA-s juba kümme aastat mänginud. Schröder on esindanud mitmel suurturniiril ka Saksamaa rahvuskoondist, viimasel EM-il saavutati kolmas koht, kui alistati pronksimängus Poola seisuga 82:69. "Mul lubati koondises mängu juhtida. Nüüd on mul Toronto Raptorsis sarnane olukord, mida ootan väga," ütles Schröder.