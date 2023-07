Kivikas pääses 100 meetri jooksu poolfinaali

20-aastane Kivikas sai oma eeljooksus 11,64-ga viienda koha ja kohtadega pääsesid edasi kolm paremat. Siiski piisas eestlanna ajast, et ikkagi poolfinaali jõuda.

Kõigi kolme jooksu peale näitas Kivikas 12. aega, kuigi tema jooks oli ainuke taganttuulega. Kiireimad olid kreeklanna Polyniki Emmanouilidou (11,32) ja hollandlanna N'Ketia Seedo (11,34).

Kivikase isiklik rekord on kuu alguses Pärnus joostud 11,54. "Ei olnud kõige parem. Ootasin ikka 50 sisse aega," kommenteeris Kivikas oma etteastet. "Kuidagi närv oli ka suur seekord. Võib-olla see mängis suurt rolli. Ootasin paremat, aga ma arvan, et see on ka täitsa okei aeg."

Kaks poolfinaali on kavas neljapäeva õhtuses programmis algusega kell 17.05. Finaal joostakse reede õhtul.