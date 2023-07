Laupäeval algab kuue aasta järel taas Paikusele jõudnud enduro EM-etapp

"Paar korda oleme seda võistlust siin teinud ja alati head tagasisidet saanud. Tehti hea pakkumine, millest ei saanud ära öelda ja tõimegi taas Paikuse metsade vahele Euroopa meistrivõistluste etapi," selgitas võistluse peakohtunik Sulev Tõnisson pärast 2017. aastat taas Paikusele jõudnud EM-etapi tagamaid.

Tavapärasel Paikuse endurol on kaks katset, krossi- ja endurokatse, kuid seekord lisandub neile veel üks krossikatse Pärnu linnas, Raekülas jõe ääres, kus asub ka discgolfi rada. Võistluse 64-kilomeetrine ring algab esimesest viiekilomeetrisest krossikatsest Vaskrääma lähedal, mis on klassikaline põllule maha märgitud kurviline katse. Järgneb klassikaline Paikuse endurokatse (8 km) teada-tuntud kohas Reiu jõe lähedal, kuid seekord paikneb katse start finišist eraldi, mitte ühes kohas, nagu enamasti. "Seal on nii turvast, liiva, kui puude vahel sõitmist, mis lõunaeurooplastele, kes on harjunud kivide otsas mägedes turnima, on midagi uut ja eksootilist," arvas Tõnisson.

Ringi lõpetab kolmekilomeetrine krossikatse linnas ja pärast selle läbimist tulevad võistlejad võistlusparki Paikuse põhikooli juures. Ringi läbitakse mõlemal võistluspäeval kaks korda.

Katsetevahelistel ülesõitudel ei tohiks midagi erakordset sõitjaid ees oodata. Ringi alguses ootab kõiki lasketiir Paikusel, kuid Tõnissoni sõnul pole õnneks vahepeal nii palju sadanud, et rada lausa läbimatuks muutuks, kuigi mõnes kohas vett siiski on. Ka enduro katsel oletab ta, et kuna turvas on vihmadest märg, võib mõni innukam end sinna teadmatusest kinni kaevata.

Võistlust valmistab ette kümmekond Paikuse motoklubi liiget ja võistluspäevadeks kasvab meeskond koos kohtunikega 30 inimeseni. Ettevalmistustööd käivad juba mitu nädalat, võistluseelsel kolmapäeval olid kõik katsed juba maha märgitud, ka võistluskeskuses on palju atribuutikat juba paigaldatud ning mitmed välissõitjadki juba kohal ja rajaga tutvumas.

"Lähen Paikusele võistlema eesmärgiga anda endast parim," ütles Priit Biene (Husqvarna, Kalev AMK). "Ma pole küll nii palju ette valmistunud kui varasematel aastatel, aga klubikaaslastega oleme trenni teinud küll ja viimased paar päeva sain Sakus kestvuskrossi liivarajal treenida koos oma endise MM-i meeskonnakaaslase, ühe Norra sõitjaga. See näitas, et hoog ei ole veel kadunud, eks näis, mis füüsis võistlusel näitab."

"Paikuse on tore võistlus ja ootan seda elevusega, sest seekordsed kolm pikka katset tõotavad põnevat rebimist," ütles Biene. "See on hea võimalus kohtuda Euroopa võistluskaaslastega ja end rajal nendega proovile panna."

Euroopa meistrivõistluste arvestuses läheb Paikusel rajale 70 sõitjat 12 riigist, neist kolm eestlast: Priit Biene ja Jarmo Lehiste klassis E2 ning Ragnar Valdstein klassis Senior. Samas toimuvale Eesti- ja Balti meistrivõistluste etapile registreerumine on avatud neljapäeval kella 18-ni EMF-i kodulehel. Mõlemal päeval on esimese võistleja start kell 10 hommikul Paikuse põhikooli juurest.