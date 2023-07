Premium liigas sündis kümne päevaga kolm publikurekordit

Kolmapäeval, 28. juunil tuli Premium liiga mängule rekordarv inimesi, kui A. Le Coq Arenal läksid vastamisi Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora. Paar päeva hiljem kohtusid Pärnu Rannastaadionil kohalik JK Vaprus ja Paide Linnameeskond, kelle mängule tuli kohale 2495 pealtvaatajat. Järgmine rekord sündis 7. juulil, kui Paide Linnameeskonna ja Tallinna FC Flora vahelist mängu tuli vaatama 816 inimest.

Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakondade juhataja Veiko Soo sõnul on Premium liiga klubide kogukonnajuhid koostöös alaliiduga tänavu andnud suure panuse jälgijaskonna kasvu. "Premium liiga klubide kodumängud on kujunemas piirkonna esindusüritusteks, pidupäevadeks, mis pakuvad sportlikku pinget ja mõnusat atmosfääri," sõnas Soo.

Premium liiga mängude keskmine pealtvaatajate arv on võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusnud 124 inimese võrra, mis teeb keskmiseks pealtvaatajate arvuks 398. Tallinna FCI Levadia mängudel on keskmiselt 776 (+374 võrreldes eelmise aastaga), Pärnu JK Vapruse mängudel 668 (+194) ja Paide Linnameeskonna mängudel 305 (+89) pealtvaatajat. Premium liigas on mängitud natuke rohkem kui pool hooaega ning ees on põnev medali- ja väljakukkumisheitlus.