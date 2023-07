Aksel Pärtelpoeg võitis Balti meistrivõistluste kolmanda etapi

Päeva kiireimas ehk S1 klassis saavutas esikoha Pärtelpoeg, teisena lõpetas Patrick Pals ja kolmas oli soomlane Ossi Rantala.

Pärtelpoeg ütles, et teises võistlussõidus ta kuigi head starti ei saanud ning poole sõidu peal põrkas ta Eero Madissoniga kokku, kuid jätkas sõitu ja tõusis liidriks. Ta lisas, et kukkus korra veel, kuid suutis Palsi siiski kinni püüda. "Kokkuvõttes oli hea päev ja vedas, et teises sõidus tagasi tulla suutsin," ütles Pärtelpoeg rahulolevalt.

SM65 võistlusklassis saavutas esikoha Steven Eugen Tiitso, teise koha sai soomlane Tuomas Ihalainen ja kolmandana ületas finišijoone Meribel Pals. SM Junior võistlusklassis võttis võidu Mathias Vetkin, teiseks jäi Rasmus Ebelmann ja kolmandaks tuli Remy Raid.

Quadide klassi võitis lätlane Normunds Cirulis, teise koha sai Viljar Värat ja kolmandaks jäi Roman Mägi.