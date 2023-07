Naomi Osaka sai emaks

25-aastase tennisetähe ja räppari Cordae rõõmsast uudisest teatas naiste tennise katuseorganisatsioon WTA.

Aasta alguses teatas Osaka, et jätab Austraalia lahtiste slämmiturniiri vahele ning andis siis nädal hiljem teada, et on lapseootel. Jaapanlanna plaanib väljakule naasta järgmise aasta alguses Austraalia lahtistel.

"Üks asi, mida ootan, on see, et minu laps vaatab üht minu mängu ja ütleb kellelegi, et see on minu ema. 2023 saab olema aasta, mis on minu jaoks täis õppetunde ja loodan, et näen teid kõiki järgmise aasta alguses, sest kavatsen Austraalia lahtistel mängida," kirjutas Osaka jaanuaris sotsiaalmeedias.

Viimati mängis Osaka eelmise aasta septembris Tokyos toimunud turniiril. Sel kevadel ütles ta, et on võtnud eesmärgiks osaleda järgmisel aastal Pariisis toimuvatel olümpiamängudel.