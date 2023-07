Paolo Banchero: mu suurim unistus oli mängida USA koondise eest

Suureks faktoriks, miks Banchero otsustas valida USA koondise, oli tema ema Rhonda Banchero, kes mängis korvpalli WNBA-s ja ka USA koondises. "Pilt USA naiskonnast oli keldris seinal, kus oli ka minu tuba. Nägin seda pilti iga päev. Lapsena oli üks minu kõige suuremaid unistusi esindada USA rahvuskoondist," tõdes Banchero Associated Pressile.

Pärast Itaalia koondisele äraütlemist tuli Itaalia alaliit välja avaldusega, milles avaldati Banchero otsuse ja käitumise osas pettumust. "See oli mõistetav otsus, aga seda oleks saanud paremini kommunikeerida. Pidime tema otsuse kohta lugema ajalehest. Ta käis küll Milanos, kuid hoolimata kokkulepetest tema agentuuriga, vältis ta kohtumist treener Pozzeccoga," ütles Itaalia alaliidu juht Gianni Petrucci.

Kui Banchero oli 17-aastane, pakkus Itaalia alaliit talle võimalust esindada nende noortekoondist. "Olin 17-aastane, kui mulle seda võimalust pakuti, ja tundsin, et ma ei saanud sellest võimalusest ära öelda, sest minu isapoolne suguvõsa on Itaalia päritolu. Ma ei teadnud toona eriti palju oma Itaalia juurtest, nii et pidasin seda suurepäraseks võimaluseks, kuid siis tuli COVID, mistõttu jäi see plaan katki," tõdes Banchero.

2022. aasta draft'i esimene valik ja tema isa külastasid sel aastal mõlemad esimest korda Itaaliat. Banchero ütles, et on väga uhke, et sai võimaluse Itaaliat külastada.

Banchero asub maailmameistrivõistlustel võistlustulle USA koondise eest. FIBA maailmameistrivõistlused toimuvad Jaapanis, Indoneesias ja Filipiinidel 25. augustist kümnenda septembrini.

USA korvpallikoondis:

Paolo Banchero

Mikal Bridges

Jalen Brunson

Anthony Edwards

Tyrese Haliburton

Josh Hart

Brandon Ingram

Jaren Jackson Jr.

Cam Johnson

Walker Kessler

Bobby Portis

Austin Reaves