U-19 neidude käsipallikoondis kaotas Klaipedas võõrustajatele

Eesti U-19 naiskond jäi koheselt tagaajaja rolli ning jäi poolajaks 11:20 kaotusseisu. Teisel poolajal leedulannad rünnakul hoogu maha ei võtnud ja vaatamata väravavahi Darja Belokurova tõrjetele pidid eestlannad lõpuks vastu võtma 18:37 kaotuse.

Naiskonna kapten Gertu Jõhvikas ütles, et naiskonnal oli palju ebaõnne. "Alguses ei saanud me end käima ja tegime palju ebakindlaid otsuseid ja valikuid ning me ei suutnud realiseerida. Tundus nagu oleks olnud teatud kartus vastase ees," sõnas kapten.

"Kõik teadsid, mida tuleb teha ja pidasid plaanist kinni, kuni tuli mängus mõõn ja leedukad hakkasid eest ära jooksma kiiretesse. Meie tegime seejärel valesid otsuseid, ei rünnanud värava peale. Saime pihta väravapostidele ja pallid ei põrganud postist väravasse, vaid ikka välja. Ka kohtunikud ei näinud mõningaid asju. Lõpuks läks vahe suuremaks kui tegelikult mängutase oli," lisas Jõhvikas.

Eesti koondise parimaks mängijaks valiti resultatiivseim mängija Elle-Liis Liivas, kes lõpetas kohtumise seitsme väravaga.

Eesti naiskond pidi alustas turniiri esmaspäeval, kui pidid tunnistama Bosnia & Hertsegoviina 19:21 paremust. Viimane kohtumine alagrupis leiab aset neljapäeval kell 17.30, kui Eesti läheb vastamisi Sloveeniaga.