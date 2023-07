Võrkpallinaiskonna peatreener: kanname Eesti lippu särgil suure uhkusega

Ettevalmistused Paides kestavad 30. juulini, pärast kolitakse Tallinnasse. Koduste meistrivõistluste eel peetakse kahe riigi naiskondadega ka kontrollmänge – 27.-29. juulil kohtutakse Paides Rumeeniaga ning 11. ja 12. augustil mängitakse Tallinnas Unibet Arenal Bosnia ja Hertsegoviinaga, vahendab Eesti Võrkpalli Liit.

Paides toimuvale ettevalmistuslaagrisse kutsus peatreener Alessandro Orefice laagrisse 18 mängijat. "Ma ei taha öelda, et need on uued tulijad, vaid koondise uks on neile kogu aeg avatud olnud, ja mul on hea meel neid siin näha. Nüüd on meil pikk ja huvitav nimekiri, kus on ka palju noori, mis teeb mulle alati heameelt. Meid ootab ees viis töökat nädalat ja esimesel nädalal vaatame iga mängija hetkeseisu üle ning siis asume tõsiselt tööle. Usun, et põhiasjad suve esimesest poolest on meeles, saame sealt edasi minna. Praegu on meil ka Euroopa liiga perioodiga võrreldes pikem ettevalmistusaeg," sõnas itaallane.

Eesti naiskonna koosseis ettevalmistuslaagris:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember, Kristiine Miilen, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kiviloo, Eliise Hollas, Liisbet Pill, Laura Parts

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm

Peatreener: Alessandro Orefice, abitreenerid: Andres Toobal ja Marko Mett, ÜKE-treener: Maurizio Negro, füsioterapeut: Lorenzo Vita, statistik/mänedžer: Mihkel Sagar.