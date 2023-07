Van der Sari abikaasa: Edwin on ikka intensiivravil, aga ta elu pole ohus

Klubijalgpallis Ajaxit, Juventust, Fulhami ja Manchester Unitedit esindanud Van der Sar oli Horvaatias puhkusereisil, kui teda tabas keeruline tervisehäda ning ta viidi kohalikku haiglasse, teatas Amsterdami Ajax reedel.

Klubi tegi teisipäeval sotsiaalmeedias postituse, milles ütles 52-aastase hollandlase abikaasa Annemarie, et endine väravavaht on jätkuvalt intensiivravil, kuid on stabiilses seisundis.

"Ta elu ei ole ohus. Iga kord, kui teda külastada saame, ta kommunikeerib meiega. Peame kannatlikult ootama, kuidas olukord areneb," ütles Annemarie van der Sar.

