U-23 EM-ile sõidab 11 Eesti sportlast

Teivashüppes läheb kõrget kohta püüdma Marleen Mülla, kes on sel hooajal Eesti rekordi viinud 4.55-ni. Osalejate isiklike rekordite võrdluses jagab Mülla esikohta. Meeste teivashüppes asub võistlustulle Eerik Haamer, kelle tänavuse hooaja parim tulemus on Poolas võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel hüpatud 5.30.

Odaviskes uuele tasemele jõudnud Gedly Tugi on sel hooajal kolmel võistlusel ületanud 60 meetri piiri ning on osalejate nimekirjas üks neljast sportlasest, kelle isiklik rekord on parem kui 60 meetrit.

Naiste seitsmevõistluses on stardis kuu aega tagasi USA üliõpilasmeistriks kroonitud Pippi Lotta Enok, kelle isiklik rekord on 6165 punkti. Peale seitsmevõistlust on Enokil plaanis osaleda ka kaugushüppes.

Kõrgushüppes esindab Eestit Lilian Turban, kes on sel aastal ületanud kõrguse 1.87. Sel hooajal kiireid aegu näidanud Ann Marii Kivikas on stardis nii 100 m kui ka 200 m sprindidistantsidel. Meeste 200 m jooksus tuleb starti Robin Sapar.

Meeste kümnevõistluses asub võistlustulle Rasmus Roosleht ning 110 m tõkkesprindis Kenro Tohter. Naiste kolmikhüppes teeb kaasa Eliise Anijalg ja vasaraheites esindab Eestit Annika Emily Kelly.

Ajakava

Osalejate nimekiri