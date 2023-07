Kontrollkohtumise vastase vahetus Eesti naiskonnale sobib

Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub viimasteks sõprusmängudeks enne sügisel algavat Rahvuste liigat. Esmakordselt teeb koondises kolme võimaliku debütandi seas kaasa 17-aastane Annegret Kala, kes mängis suve hakul U-17 EM finaalturniiril.

"Esiteks on see üldse väga suur au, et ma sain selle kutse ja teiseks see on ülimalt vinge ja lahe - ma üritan seda kõike nautida," lausus Kala ERR-ile. "Kindlasti elevil, väike ärevus on sees natukene ka praegu. Olen almistunud trennides ja mängudes ikka samamoodi. Midagi erilist ma teinud ei ole."

Algselt pidid juulikuised sõpruskohtumised toimuma Iisraeli naiskonnaga, kellega kohtutakse ka Rahvuste liiga alagrupi mängudes, kuid nüüd on vastaseks Türgi. Koondise ühe peatreeneri Sirje Kapperi sõnul on see muudatus neile sobiv.

"Me saame natukene kvaliteetsema vastasega mängida. Ma arvan, et see aitab meil kindlasti isegi natukene paremini olla valmis selle jaoks, mis meid siis septembris, oktoobris ja detsembris ees ootab," lausus Kapper.

"See on ka alguspunkt selleks, et vaadata ära, kui palju meil siis tegelikult veel teha on. Vastane on kvaliteetsem kui Iisrael ja oleme sellega rahul."

Naiste jalgpallikoondis kohtub Türgiga 14. ja 17. juuli õhtul Kadrioru staadionil.