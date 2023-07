Kuressaarde jõudis esimesena Forte, teisipäeval sõita ei saanud

Muhu väina etapp Kuresaare ringil jäi ära tuulevaikuse tõttu. Esmaspäevasel pikal Pärnu-Kuressaare etapil jõudis esimesena finišisse jaht Forte. Sadamasse jõuti viis minutit peale südaööd, kui purjetatud oldi juba kolmeteist ja pool tundi.

"Kui ikka võistlus on, siis purjetad täie rauaga," lausus Forte kapten Jaak Jõgi. "See kolmteist tundi järjest hoogu anda paadile ja meeskonnale ka koos - see on tõsine tegemine. Vahepeal tuleb ka nii-öelda kõhtu täiendada ja energiat varuda."

Lisaks teisipäevasele pidid purjetajad tuulevaikusega rinda pistma ka esmaspäeval. "Aga meil oli selles mõttes ilmateade üsna keeruline," lausus Jõgi. "Oli näha seda, et tuleb kaks korda selline vaikusehetk."

"Õnneks oli nii, et Muhu väinas nagu ikka - sõidad pikal distantsil, nagu öeldakse, mitu korda vastu seina. Sellest seinast saime hästi kiiresti läbi, sellega meil õnnestus isegi vahemaad veidi suuremaks teha tagumiste jahtidega."

Kolmapäevasel etapil purjetatakse Kuressaarest Kõigustesse.