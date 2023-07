Naftariikidel NBA-sse veel asja pole

NBA komissar Adam Silver andis mõista, et naftariikide investeerimisfondid ei saa luba soetada endale enamusosalust mõnes NBA frantsiisis, vahendab ESPN.

Möödunud kuul soetas Katar viieprotsendilise osaluse Monumental Sports & Entertainmentis, mille läbi ollakse NBA võistkonna Washington Wizardsi, WNBA võistkonna Washington Mysticsi ja NHL-i Washingon Capitalsi üks osanikest.

NBA investeerimisreeglite kohaselt peab kontrolliv omanik omama vähemalt 15% tervest frantsiisist, suveräänne fond tohib omada aga passiivset investeeringut viie protsendi ulatuses.

Silver aga ei välista võimalust, et selline tehing võiks kunagi aset leida: "Ma ei taha öelda, et seda ei juhtu kunagi, kuid me ei arutle hetkel selle üle," sõnas mees APSE pressikonverentsil.