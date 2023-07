Pello Bilbao võitis kümnenda etapi hukkunud kaaslase mälestuseks

Kõik nad kuulusid mitme teise või kolmanda kategooriaga tõusuga etapil peagrupist põgenejate hulka, aga pikalt kestis hoopis lätlase Krists Neilandsi (Israel - Premier Tech) soolorünnak, kes umbes kolm kilomeetrit enne lõppu siiski kätte saadi. Neilands sai võitjaga sama aja juures neljanda koha.

Esimest korda Tour de France'il etapi võitnud 33-aastane Bilbao meenutas seepeale hiljuti lahkunud võistkonnakaaslast Gino Mäderit.

"Ületasin finišijoone ja sain kogu viha endast välja, meenutades selle võidu põhjust," kommenteeris Bilbao ja näitas näpuga embleemi suunas võistkonna vormil, millega šveitslast mälestatakse.

"See on spetsiaalselt Gino jaoks. See oli ainus põhjus. Viimasel kahel nädalal oli teda meenutades raske velotuuriks ette valmistuda. Panin kogu oma positiivse energia sellesse, et Touril midagi kena korda saata."

Üldarvestuse võidu eest heitlejad finišeerisid pea kolm minutit hiljem peagrupis. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sai protokolli 21. ja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 27. koha. Kokkuvõttes püsib taanlase edu 17-sekundiline. Kolmas on jätkuvalt austraallane Jai Hindley (BORA - Hansgrohe; +2.40).

Kolmapäeval on ees veel tasasem etapp, kus tuleb ületada kolm neljanda kategooria tõusu, aga lõpuosa kulgeb taas valdavalt allamäge.