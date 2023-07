Inglismaa ründetähele pakutakse kopsakat palgatõusu

Suurbritannia väljaande The Guardian sõnul pakutakse Harry Kane'ile 400 000 naela (469 000 eurot) suurust nädalapalka.

Enne 2018/2019 hooaega sõlmis Kane Tottenham Hotspuriga kuueaastase lepingu, mis tagas talle 200 000-naelase nädalapalga. Klubi eesmärk on tähtmängija koht võistkonnas kindlustada, enne kui mees saab võimaluse klubist 2024. aasta suvel tasuta lahkuda.

Kosilasi on Inglismaa ründetähel mitmeid, sealhulgas tippklubid nagu Manchester United, Real Madrid ja Bayern München. Viimane tegi Kane'i eest juba teise pakkumise pärast seda, kui esimene tagasi lükati. Bayerni teine pakkumine oli väärtuses 80 miljonit eurot, kuid Tottenham Hotspur lükkab eeldatavasti ka selle tagasi, sest mehe eest soovitakse saada vähemalt 120 miljonit eurot.

Eeldatakse, et Spursil on raske Kane'i kaliibriga mängumeest hoida, sest möödunud hooajal ei jõutud Inglismaa kõrgliigas mitte ühelegi eurokohale, kui saavutati kaheksas koht, kaotades seitsmendal kohal lõpetanud Aston Villale kõigest ühe punktiga, kes kvalifitseerus Euroopa Konverentsiliigasse.

Klubis on pärast seda toimunud suured muutused, kui uueks peatreeneriks palgati Kreeka juurtega austraallasest treener Ange Postecoglou, kes enne Inglismaale siirdumist juhendas Glasgow' Celticit ja aitas klubil võita kahel järjestikusel aastal Šotimaa meistritiitel. Postecoglou näeb kõvasti vaeva, et veenda Kane'i siiski klubisse jääma. Hiljuti soetas Tottenham Hotspur endale ka James Maddisoni mängijaõigused, kelle endine koduklubi Leicester City langes möödunud hooajal Inglismaa kõrgliigast välja. Lisaks sellele on Tottenham Hotspur ostnud endale Empoliost Guglielmo Vicario ning Manor Solomani Šahtari Donetskist.