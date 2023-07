Euroliiga tegevjuht avas potentsiaalse hooajasisese tähtede mängu tagamaid

Motiejunas käis NBA suveliiga ametlikus taskuhäälingus, kus mehelt uuriti, kas arvestades Euroliiga tihedat graafikut, oleks võimalik hooajale lisada ka tähtede mäng. Leedukas vastas, et esimene samm on alustada Euroliigas uuest hooajast sõelmängudele eelneva play-in'i süsteemiga.

Uus play-in'i süsteem toob sügisel algavale Euroliiga hooajale kaasa selle, et seitsmes kuni kümnes koht peavad omavahel enne sõelmänge maha miniturniiri, et selgitada välja kaks viimast play-off'i pääsejat.

Tähtede mängu osas oli Motiejunas pigem pessimistlik, mööndes, et enamik Euroopa koduliigasid on antud formaadist pigem kaugenenud, kuid ütles, et ta ei näe põhjust, miks mitte formaati tugevaimas eurosarjas taas rakendada, seda juhul, kui see toob kokku rohkelt inimesi, sealhulgas ka erinevaid NBA võistkondi.

Motiejunas valiti ühehäälselt tegevjuhiks. Enne teda oli ametis ameeriklane Marshall Glickmann, kes astus hiljuti tagasi.