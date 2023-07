Flora alustab eurohooaega, ERR-i otseülekanne jääb ära

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne jääb tehnilistel põhjustel ära.

Teisipäeva õhtuks planeeritud jalgpalli ülekanne jääb ära, kuna Poolas toimuva mängu korraldajad ei suutnud tagada telepildi jõudmist Eestisse.

ETV2 asendab õhtuse telekava sporditeemaliste saadetega. Kava jätkub plaanipäraselt kell 23.00.

ERR vabandab televaatajate ja spordisõprade ees!



Enne mängu:

Teise ringi edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes, paari kaotaja jätkab mänge UEFA Konverentsiliiga kolmandas eelringis. Kui Flora on koduses Premium liigas jagamas FCI Levadiaga esikohta, siis Poola kõrgliigas pole uus hooaeg veel alanud.

Rakowi peatreener Dawid Szwarga tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et Flora vastu lihtsaks ei lähe. "Me oleme teadlikud, mis on Flora tugevad küljed.

Nad on Euroopas kogenud võistkond ja kui keegi arvab, et homme tuleb lihtne mäng, siis ma pean neid kurvastama," sõnas peatreener.

"See on mäng, mis paneb meid kõva surve alla. Ajalugu on näidanud, et Flora oli raske vastane nii Varssavi Legia, Belgradi Partizani kui Genti jaoks. Ent me oleme selleks mänguks valmis ja teame neist palju. Meil on olnud kaks treeninglaagrit, kolm treeningmängu ja olen kindel, et suudame ka tehtud tööd realiseerida," ütles Szwarga.

Korduskohtumine mängitakse teisipäeval, 18. juulil kell 20 A. Le Coq Arenal.