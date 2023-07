TÜ korvpalliklubi uus peatreener: eesmärk on võita Eesti meistritiitel

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonna uus peatreener Gundars Vetra kohtus esmaspäeval klubi personali, potentsiaalse treenerite kollektiivi ja mängijatega. Esimese lätlasena NBA-s mänginud Vetra ütles ERR-ile, et klubi eesmärk on alati Eesti meistritiitel võita.

56-aastase Gundars Vetra asumine Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneriks tähendab seda, et Läti juhendajate aeg ei saanud Tartus Nikolajs Mazursiga läbi. Vetra näol on tegemist tuntud mehega, kelle omaaegne mängijakarjäär oli edukas. Esimese lätlasena jõudis Vetra NBA-sse, kus pidas hooajal 1992/1993 Minnesota Timberwolves'i särgis 13 kohtumist. Mitu aastat mängis ta Moskva CSKA eest.

Peatreenerina on Vetra Tartuga varemgi vastamisi olnud - Ventspilsi ja Riia Baronsi juhendajana. Viimasel kümmekonnal aastal töötas Vetra naiskondadega, viimati Läti rahvusnaiskonna peatreenerina. Nüüd teeb ta tagasituleku meeste korvpalli.

"Püüan mängida korvpallurite jaoks uudset ja huvitavat korvpalli. Püüan mängida korvpalli, mida nii pallurid kui fännid naudiksid," ütles uus peatreener ERR-ile. "Mõistagi, nagu iga teinegi treener, saan ma aru, et kõik algab kaitsest. Tuleb mängida kõva kaitset, siis sujuvad asjad ka rünnakul. Seega, tavapärased asjad, mida kõik treenerid räägivad. Aga lõppude lõpuks ei võida kohtumisi mitte treenerid, vaid mängijad."

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants ütles, et peatreeneri otsinguil kaalus klubi kandidaate nii Eestist kui mujalt. "See oli hea protsess. Me nägime ära selle regiooni valiku siin. Ja olid väga tugevad kandidaadid. Valik ei olnud selles suhtes lihtne, aga ma arvan, et sai väga hea valik," sõnas Prants.

"Gundarsil on väga palju kogemust Euroopas treenerina ning ka praegu Läti naiste koondise peatreenerina. Ja NBA-s mängides. Me tunneme, et ta on see treener, kes võiks Tartu sellel aastal võidule viia," lisas TÜ ASK juhatuse esimees.

Tartu meeskond peaks ühiste treeningutega alustama augusti keskel. Koosseisu osas on lahtisi otsi palju. Eesmärkidest rääkides on asjad aga palju konkreetsemad.

"Mõistagi püüame tuua meeskonda mängijaid, kellega oleks võimalik võita Eesti meistritiitel. Tuleb endale seada kõrgeimad eesmärgid. Spordis on see alati nii ja samuti on see meie eesmärk siin Tartus," sõnas Tartu Ülikool Maks & Mooritsa uus peatreener.

Nii eelmisel kui üle-eelmisel hooajal jõudis Tartu meeskond Eesti meistriliigas finaali.