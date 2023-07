Meeste koondise kodumängule on oodata 1300 Rootsi poolehoidjat

Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sireli sõnul on nii suure hulga külalisfännide huvi ainult rõõmustav. "Võrreldes juunikuise Eesti - Belgia mänguga, kus osales paar-kolmsada välisfänni, on rootslaste seas nõudlus mitu korda suurem. On hea näha, et koroonaviiruse järgselt on jalgpalliturism taastunud ja huvi mängu vastu nii suur," ütles Sirel.

Ta lisas, et kohtumine tõotab tulla põnev nii platsil kui tribüünil. "Meeste koondise viimane kodumäng Rootsiga ulatub aastasse 1997. Julgustame kõiki Eesti poolehoidjaid staadionile tulema, et üle mitmekümne aasta koduseinte vahel Eesti – Rootsi omavahelist kohtumist jälgida ja meeskonnale toetust avaldada," märkis Sirel.

Külalisvõistkonna toetajad paigutatakse A. Le Coq Arena põhjatribüünile. Küljetribüünilt jälgivad mängu Rootsi ametliku delegatsiooni ja sponsorite ligi paarsada esindajat.

Läbi aegade on Eesti ja Rootsi vastamisi olnud 18 korda, viimati 2021. aastal Stockholmis, kus võõrustajad olid paremad tulemusega 1:0. FIFA edetabelis paikneb Rootsi kõrgel 23. kohal, Eesti on 110. real.