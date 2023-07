Klettenberg alistas Seemani, naiste turniiril favoriidid ei vääratanud

Naiste üksikmängus esmaspäeval kuigi palju põnevust ei olnud, sest favoriidid ei vääratanud. Taas oli kõige keerulisem Grete Gullil (kuues asetus), kes rääkis juba pühapäevase mängupäeva järel, et loosiga tal ei vedanud. Esmaspäeval alistas ta Gerda Reinaru 6:4, 6:3, aga teised asetatud mängijad ei loovutanud enam kui neli geimi. Ainsana langes välja Alissia Aleksandra Kivi (8), kes kaotas Andrea Rootsile 1:6, 0:6.

Hoopis teistsuguselt kulgesid meeste üksikmängu teise ringi kohtumised, kus nii mõneski mängus võiski põnevust oodata. Päeva naelaks kujunes Johannes Seemani (5) ja Christopher Robin Klettenbergi kohtumine, milles oli võitlust viimase punktini, aga Klettenberg pälvis lõpuks 7:5, 2:6, 7:6 võidu.

Tavapäraselt treenerina tegutseva Klettenbergi tase pole kuhugi kadunud ja sellest piisas Seemani alistamiseks. "Olin terve mängu tahtmist täis ja teadsin, et mul on veel seda mängu, mille pealt võidelda ja lõpuni joosta," ütles Klettenberg. "Olen viimase kuu jooksul tõsisemalt treeninud, aga muidugi nii palju ma ei harjuta nagu Seeman. Kuid ettevalmistus toimis ja jalad liikusid."

"Kohati olin isegi üllatunud, et kolmanda seti nii hästi vastu pidasin. Pean kindlasti kiitma oma prouat (endine tennisist ja rannatennisemängija Nell Natali Kivi - toim), kes on mu suunanud õigetesse raamidesse, et oleksin võitluseks valmis. Kahjuks ta ise mängu vaatama tulla ei saanud. Sain küll aprillis Eesti karikavõistlustel selgelt lüüa Sten Hiiesalult, aga seal oli mängude programm tihedam ja väsisin lihtsalt ära," lisas Klettenberg.

Sarnane oli seis Siim Troostil (2), kes kohtus Karl Kiur Saarega. Ka Saar on praegu pigem treener, kuid Troost ennast üllatada ei lasknud ning alistas Saare 6:2, 6:2. Teisipäeval kohtub Troost Klettenbergiga.

Asetatutest langesid välja veel Denis Maijorov (7), kes kaotas Henri Inkile 4:6, 5:7, ja Hiiesalu (6), kes kaotas Markus Mölderile 2:6, 3:6. Lisaks pidasid tasavägise mängu Robin Parts (3) ja Alexander Georg Mändma, ent selles jäi asetatud mees peale 6:2, 4:6, 6:1.

Teisipäeval peetakse üksikmängudes kõik veerandfinaalid, mängupäev algab Tallinna Kalevi väljakutel kell 11.

Meestest kohtuvad lisaks juba mainitud paarile Troost - Klettenberg veel Daniil Glinka (1) - Georg Strasch (8), Kenneth Raisma (4) - Ink ja Parts - Mölder. Naiste üksikmängu veerandfinaalis kohtuvad Elena Malõgina (1) - Helena Narmont (5), Anet Angelika Koskel (3) - Polina Ramenskaja (7), Laura Rahnel (4) - Roots ja Maileen Nuudi (2) - Grete Gull.