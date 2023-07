Räppo sai Aafrika karikasarja etapil Marokos viienda koha, Sikk 14.

Sprindidistantsil peetud võistlusel pälvisid kolmikvõidu hispaanlased Nan Oliveras (55.57), Angel Sanchez Carreras (+0.09) ja Juan Gonzalez Garcia (+0.34). Räppo kaotas võitjale 53 sekundiga ning pjedestaalist jäi teda lahutama 19 sekundit.

"Viies koht on paberil päris okei tulemus ja arvan, et saan ka rahul olla, sest viienda koha punkti on nüüd taskus, aga ise sisimas tulin starti ikkagi eikolmiku mõtetega," ütles Räppo võistluse järel. "Ujumises tulin veest koos liidritega. Vahetusalasse jõudsin teisena. Rattarajal oli vaja võtta kuus korda umbes 75-sekundilist tõusu. Alguses olin kaks ringi üksinda ees, sest mitte keegi ei tahtnud tööd tegema tulla. Võtsin vedamise enda peale, sest ma ei tahtnud, et tagant veel mehi juurde tuleks. Ilm oli palav ja rattadistantsi lõpus hakkasin tundma, et enam ei ole sellist värskust nagu alguses. Teine vahetusala ei olnud mul väga kiire ja jooksma sain 8.-9. kohal. Parandasin järjest oma positsioone ja suure osa distantsist jooksin viiendana. Enne lõppu tuli veel tagant itaallane, aga tugevama lõpuga suutsin ikkagi temast mööduda."

Sikk finišeeris ajaga 58 minutit ja viis sekundit, mis tähendab, et eestlane jäi võitjast kahe minuti ja kaheksa sekundi kaugusele. "Arvestades, mis kõik enne starti toimus, siis pean rahule jääma," tõdes Sikk. "Esiteks ei jõudnud mu rattapagas kohale, seega pidin koha pealt hankima ratta, rattakingad, kiivri ja jooksutossud. Lisaks saime poolteist tundi enne starti teada, et kalipsoga võib ujuda, kuigi eelmisel päeval oli vesi olnud 22 kraadi. Selleks hetkeks oli juba hilja endale kalipso leida, seega ujusin ilma. Ujumises tulin päris taga otsas välja ja rattarajal sõitsin kolmandas grupis. Jooksus läks enesetunne iga ringiga paremaks ja parandasin järjest oma positsioone."

Eliitklassi naiste hulgas võidutses uusmeremaalanna Brea Roderick (1:03.37). Talle järgnesid iirlanna Erin McConnell (+0.31) ja austraallanna Tara Sosinski (+0.44).