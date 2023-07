U-17 naiskonna peatreener EM-i eel: see on kogu võistkonna jaoks äge test

Eesti naiskond mängib oma alagrupimängud Serbias, meie neidude vastaseks on Serbia, Itaalia, Horvaatia, Bulgaaria, Holland, Poola ja Gruusia. Teise alagruppi kuuluvad Ungari, Türgi, Belgia, Rumeenia, Sloveenia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Kreeka. Kõik mängivad omavahel korra läbi ning alagruppide kaks esimest pääsevad poolfinaalidesse. Avamängus on 11. juulil eestlannade vastaseks Horvaatia naiskond.

Noortekoondis tegi EM-i eel põhjaliku ettevalmistuse, alustati juba 16. mail. "Siis tegime Jüris kolm korda nädalas trenni ja käisid need, kes said, sest osadel oli käsil ka 9. klassi lõpetamine ja eksamid. Kuni 22. juunini töötasime nii, et oli kolm pallitrenni ja kaks üldkehalise ettevalmistuse trenni nädalas. Eesmärk oli tüdrukud töös hoida ja pallitunnetust hoida," rääkis Tatrik. "Siis oli väike paus ja 26. juunil läksime laagrisse Säreverre, kus töötasime kuni 30. juunini korraliku koormusega ja seal oli juba kogu võistkond koos koguaeg. Uuesti tulime kokku 3. juulil Paidesse ja lõpetuseks pidasime Riias kontrollmänge Läti U-22 koondisega."

"Usun, et ettevalmistus sai väga korralik ja mängijad said piisavalt koormust," rääkis peatreener ettevalmistusperioodist, mille lõpufaasis korraldasid treenerid võistkonnale ka tiimiürituse ning käisid kõik koos discgolfi mängimas. "See oli väga äge ja täitis oma eesmärki, vahel on vaja ka trenniväliseid kogemusi kõigile koos. Värskendas mõtteid."

Lisaks mängulistele elementidele pööratakse koondises tähelepanu ka vaimsele poolele ja püütakse noori ka selles osas hästi ette valmistada. "Me räägime ka nendel teemadel päris palju, teatud nipid ja nõksud tuleb mängijatele lahti rääkida. Selle poolega töötame samamoodi. Meie peamine sõnum tüdrukutele on, et vastas võivad olla pikemad ja võimsamad kujud, aga peakene otsas on neilgi sama vana ja noorte puhul mängib see vahel isegi suuremat rolli. Ei tasu põdeda midagi ja kui nad selle enda jaoks selgeks mõtlevad ja oma asja ajavad, siis on ka mõned võidud võimalikud," uskus ta.

Tatriku sõnul saavad nii treenerid kui mängijad aru, et finaalturniirile pääsemine ja seal väga tugevate vastastega mängimine on suureks boonuseks. "Me ei pea mõtlema, et läheme sinna kohe poolfinaalikohta püüdma, aga läheme endast parimat andma ja loodetavasti ka mängimist nautima," lausus Tatrik. "See kogemus on tohutu, mis me sealt saame – seitse mängu, kus enamik vastaseid on Euroopa tipud. See on kogu võistkonna jaoks äge test. Turniir on pikk ja kui peaks mõni mäng ka ebaõnnestuma, on võimalus järgmises vigade parandus teha ja end uuesti tõestada."

Vastastega on juba tutvust tehtud ja peamised nüansid üle vaadanud. "Oleme igal õhtul laagris ka tunnikese videosid vaadanud koos mängijatega ja vastased läbi arutanud. Kõikide kohta pole materjali, ent saame ka kohapeal neist pildi ette," lisas peatreener.

Koondis mängib EM-il koosseisus: Freia Liisa Palk, Lisandra Tatrik, Hannemai Hanimägi, Mirjam Karoliine Kask, Marie Miilen, Gertu Koik, Rebecca Pent, Anette Arak, Marta-Mia Ploomipuu, Roosi Brigita Toom, Heidi Vahula, Heleri Soodla, Paula Laub, Annabel Lattik.

Peatreener Raigo Tatrik, abitreenerid Anatoli Kuprijanovitš ja Jaanika Jakobson, abitreener/statistik Mihkel Sagar, füsioterapeut Annabel Kutman, mänedžer Rain Peerandi.

Eesti naiskonna mängud EM-il (Eesti aeg):

11. juuli kell 18.30 Horvaatia – Eesti

12. juuli kell 18.30 Serbia – Eesti

13. juuli kell 13.00 Bulgaaria – Eesti

15. juuli kell 13.00 Eesti – Holland

16. juuli kell 21.00 Itaalia – Eesti

18. juuli kell 15.30 Eesti – Poola

19. juuli kell 15.30 Eesti – Gruusia