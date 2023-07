Selgus naiste koondise koosseis maavõistlusmängudeks Türgiga

Peatreener Sirje Kapperi sõnul on maavõistlusmängud Türgiga heaks ettevalmistuseks sügisel algavaks Rahvuste liigaks. "Türgi on meist FIFA edetabelis kõrgemal paiknev vastane, kes valmistab meid hästi ette Rahvuste liiga kohtumisteks. Saame katsetada noori ja näha, kui valmis me koosseisuga sügisel algavateks mängudeks oleme," ütles Kapper.

Esmakordselt teenis kutse naiste koondisesse Annegret Kala, potentsiaalsed debütandid on ka Victoria Vihman ja Anette Salei.

Naiste koondise kodumängud toimuvad 14. ja 17. juulil Kadrioru staadionil kell 19.

Eesti koondise koosseis Türgi vastu:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 32/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Tartu JK Tammeka 2/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – klubita 97/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 68/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 31/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 22/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 15/1

Kristiina Tullus (12.09.1998)– Tallinna FC Flora 12/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 8/0

Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 3/0

Rahel Repkin (17.06.1998) - Tartu JK Tammeka 3/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 0/0

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 95/8

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 64/4

Vlada Kubassova (23.08.1995) – klubita 61/10

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 57/7

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 40/2

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 29/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 26/3

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 16/0

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 15/3

Jaanika Volkov (20.05.2005) – Tallinna FC Flora 10/0

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 3/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – HJK 1/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Arst: Birgit Allmere

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa