Solberg näitas kodurallil taset

Kruusaralli ERC Royal Rally of Scandinavia leidis aset seitsmendal ja kaheksandal juulil. Olgugi et Solberg suutis võita 16 katsest kümme, edestas Toksport rallitiimi esindav rootslane teisel kohal lõpetanud Hayden Paddonit lõpuks 22,5 sekundiga.

Kahepäevane ralli oli põnevust täis, kui Solbergi juhitud Volkswagen Polo GTI R5 alustas laupäeva esimest ja autoralli üheksandat katset kõigest 7,4-sekundilises eduseisus Paddoni Hyundai i20 N-i ees.

Rolli esikohaheitluses mängis ka Frank Tore Larseni väljasõit, mis sundis kümnendal katsel Paddonit sõitu aeglustama, olles enne intsidenti antud katse liider.

Solbergi on WRC2 sarja raames oodata sõitma ka 20. juulil algaval Rally Estonial, mil rootslane istub Škoda Fabia RS Rally2 rooli. Pärast Royal Rally of Scandinavia võitu kommenteeris Oliver Solberg Rootsis toimunud võistlust: "Need olid erilised teed. Need on ühed paremad teed, kus olen kunagi sõitnud. Veider oli näha neid teid lumevallideta, aga need meeldisid mulle väga. Väga hea on vahetult enne Eestisse minekut nõnda sõita."

Euroopa meistrivõistlustel on kaheksast rallist jäänud sõita veel kolm rallit – Itaalias, Tšehhis ja Ungaris. Rallisarja juhib uusmeremaalane Paddon 142 punktiga, talle järgneb lätlane Sesks 108 punktiga. Kolmandal kohal asetseb norralane Östberg 80 punktiga.