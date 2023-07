U-18 neidude koondis sai Euroopa meistrivõistlustel 11. koha

Eestlannad alustasid mängu tugevalt, kui avaveerand võideti 11:7. Teise veerandi võtsid endale aga vastased ning poolajale läks Eesti 16:17 kaotusseisus. Teisel poolajal sai Eesti koondis aga hoo sisse ning nii kolmas kui neljas veerandaeg võideti kindlalt ning lõppseisuks jäi 53:40 võit, vahendab basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli Marta-Eleri Jaama, kes viskas 18 punkti ja võttis koguni kuus vaheltlõiget. Vastaste suurim punktitooja oli Felicia Jacobs Abiola kaheksa punktiga.

"Oli hea mäng ja me võitsime, aga mängijad on nii mentaalselt kui füüsiliselt väsinud. See oli nende jaoks pikk turniir ja meil oli palju mänge. Väsimus hakkas aga mõjutama meie otsuseid, eriti teisel ja kolmandal veerandil," nentis peatreener Sergio Cubeiro Rico. "Mis seal ikka, võitsime, ja nii on hea turniiri lõpetada. Arvan, et oli hea suvi ja hea tsükkel ning mängijad on rõõmsad, mis on kõige tähtsam."