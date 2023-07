U-18 noormeeste koondis kaotas Balti matši teises mängus Leedule

Leedu koondis haaras kohe mängu algusest peale initsiatiivi, kui avaveerand võideti 14:21. Ka teine veerandaeg oli leedukatel parem ning poolajale läks Eesti koondis 27:37 kaotusseisus. Lauavõitluse lausa 51:23 võitnud leedukad võitsid ka kolmanda ning neljanda veerandi ning lõpptulemuseks oligi Eesti veenev 60:81 kaotus, vahendab basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli taas Simm-Marten Saadi, kes viskas 15 punkti. Leedu poolelt tõi Aleksas Bieliauskas 13 punkti ja võttis 10 lauapalli.

"Lühikokkuvõte mängust on see, et oleme hädas lauavõitlusega. Kui me kaotame kõik mängud lauas, siis ega meil väga palju võimalusi ei teki," nentis peatreener Kris Killing. "Samas ma arvan, et tegime mängupildi mõttes selle suve parima mängu – protsessi on näha. Jällegi, lauavõitlus ja 1-1 kaitse on probleemiks. Üks-üks kaitse on paranenud, aga peame nüüd terve nädal lauavõitlusega tegelema, et selle osakonna korda saaks."