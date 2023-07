Gull tuli emapuhkuselt naasnud Gorlatši vastu suurest kaotusseisust välja

Nimelt kohtusid loosi tahtel naiste üksikmängu avaringis Grete Gull (6. asetus) ja kevadel emapuhkuselt naasnud Valeria Gorlatš. Aprillis olid nad kohtunud ka Eesti karikavõistluste finaalis ja siis võitis Gull kahes setis. Nüüd näis minevat vastupidi, sest Goratš juhtis palju vigu teinud Gulli vastu 6:2, 5:1. Gull aga päästis kõigepealt ühe matšpalli ja seisul 4:5 veel kaks. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Gorlatš ei olnud enam psühholoogiliselt valmis võitlema ja kaotas 1:7. Otsustavas setis Gorlatš juhtis veel 2:1, aga Gull läks siis oma teed ja võitis 1:6, 7:6, 6:2.

"Olin juba peaaegu alla andmas, aga isa tribüünilt aitas võitlust jätkata," oli Gull treenerist isa Rauno Gullile tänulik. "Kui võimalused tekkisid, haarasin sellest kinni. Suutsin kontrollitumalt mängida, leidsin endas mingi sisemise rahu ning suutsin ka matšpallidel mängida julgelt ja pingevabalt. Et ma nii kõvasti taha jäin, selles olen ise süüdi, panin endale pinged peale. Vaimselt ei olnud kerge leppida ka raske loosiga. Vaatasin tabelit ja mõtlesin, miks teistel niimoodi vedas, aga minul mitte."

Naiste üksikmängu peamised favoriidid pääsesid tõesti kergelt, näiteks Anet Angelika Koskel (3.) ja Laura Rahnel (4.) ei loovutanud geimigi, Maileen Nuudi (2.) kaotas vaid ühe geimi, Helena Narmont (5.) kolm geimi.

Turniiril kõrgeimat paigutust omav Elena Malõgina sai pärast vihmapausi samuti kindlalt 6:0, 6:0 jagu Dana Hallast.

Meeste üksikmängus on esimesena asetatud Daniil Glinka, kes viimati osales meistrivõistlustel kolm aastat tagasi. Ta alustas rutiinse 6:0, 6:0 võiduga Samuel Mandelkorni üle. Glinka sõnul ei tohi ta favoriidiseisust liiga kergelt võtta. "Vaatame mäng mängu järel, kuidas läheb. Siin on raskeid vastaseid nagu Kenneth Raisma, Siim Troost, Johannes Seeman või Robin Parts. Olen palju mänginud ITF-i turniiridel, kus iga aastaga läheb paremini, aga veel on vaja teha kõvasti tööd, et kõrgemale tõusta," ütles Glinka.

Enne vihmapausi jõudsid kindlate võitudega avaringist edasi pea kõik Glinka mainitud rivaalid – Parts (3.) loovutas ühe, Raisma (4.) ja Troost (2.) kaks geimi. Vaid Seemanil (5.) tuli pisut rohkem pingutada, et alistada Aleksei Bohan 6:4, 6:2.