Jackson edestas ka kodustel meistrivõistlustel Fraser-Pryce'i

100 m jooksus kõigi aegade viienda tulemuse teinud 28-aastane Jackson võidutses 200 m distantsil ajaga 21,71 ja võttis kindla esikoha, teisena lõpetas tema järel Jamaica sprindilegend, 36-aastane Shelly-Ann Fraser-Pryce, kelle lõpuaeg oli 22,26. Pronksi võitis Natalliah Whyte 22,67-ga. "Mu peamine eesmärk kodustel meistrivõistlustel oli 100 m, aga treener tahtis, et jookseksin natuke 200 meetris ka ja jooksin enda hooaja tippmargi, ei saa kurta," kommenteeris Jackson.

Jackson edestas Fraser-Pryce'i ka mullu MM-finaalis, kus ta jooksis välja kõigi aegade teise tulemuse – 21,45. Florence Griffith-Joyneri 1988. aastal joostud maailmarekord on 21,34. "Kui tunnen end hästi, olen keskendunud enda rajale ja endale ning trennides on kõik hästi välja tulnud, siis on kõik võimalik, ma ei välista maailmarekordit," ütles Jackson. "Aga ma pole selline sportlane, kes sellele igal võistlusel keskenduma hakkab. Kui see juhtub, siis juhtub."

Tänavused maailmameistrivõistlused peetakse 19.-27. augustini Budapestis, Jackson pole enda sõnul veel otsustanud, kas teeb seal kaasa nii 100 kui 200 m jooksus.

110 m tõkkejooksus tuli Jamaica meistriks maailma hooaja tippmargi 12,94 jooksnud Rasheed Broadbell, edestades olümpiavõitja Hansle Parchmenti (13,12) ja Orlando Bennettit (13,19).