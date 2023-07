Muhu väina regatti alustas kõige paremini Matilda

Pühapäeval sõideti Muhu väina regatil lühirada, toimus kolm tunniajalist sõitu. Võistlejad tänast siiski parimaks purjetamisilmaks ei nimetanud, sest korralikku tuult tegi alles siis, kui teine sõit juba lõppema hakkas.

Aga mõistagi ei jäänud parimad seetõttu välja selgitamata, kusjuures suuremate jahtide hulgas oli kahel paadil võrdne arv punkte. Võitjaks tuli Matilda 4 Dagö jahtklubist, teise koha sai Shadow ja kolmanda Forte, mõlemad Kalevi jahtklubist.

"Kogu selle Muhu väina regati jaoks kolm lühirajasõitu - see on meie jaoks alati selline oodatud formaat," lausus Ojala ERR-ile. "See on palju sportlikum ja tehnilisem. Siit edasi järgmised avamereetapid, mis tulevad - seal on väga suur osa alati õnnel. Meil läks täna tehnilises ja sportlikus mõttes kõik väga hästi ja saime oma võidu kätte."

Võrdsete punktide korral selgub esikoht selle järgi, kes on võitnud hilisema sõidu. Matilda võitis kaks, Shadow esimese sõidu. "Ilm üllatas sellega, et oli oodatust tegelikult vaiksem ja väga suurte keeramistega," lausus Shadow' kapten Harles Liiv.

"Põhiliselt, mis juhtus, oli see, et rada oli kogu aeg nii viltu, et emma-kumma halsiga läks esimesse märki välja alati. See muutis sõidu selliseks, et start ja esimesed minutid olid nii olulised, et reeglina esimesed kaks-kolm minutit igast sõidust määrasid ikka juba suures plaanis selle ära, kes seal esikolmes on."

Väiksemate jahtide grupis võitis Pärnu jahtklubi jaht Sugar, teine oli Amserv Toyota Sailing Team Kalevi jahtklubist ja kolmas Evelyn III Saaremaa Merispordi Seltsist.

Esmaspäeva hommikul pakib regatt ennast suvepealinnas kokku ja asub juba kell 10 Saaremaa poole teele, kus enam kui 70 meremiili läbimise järel tervitab purjetajaid Kuressaare sadam. Esimesi jahte oodatakse sinna hilisõhtul.