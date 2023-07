Ruben Volt oli Itaalias kõrges mängus ja teenis U-25 arvestuses esikohad

Kvalifikatsioonis näitas Volt kümnenda koha väärilist kiirust. Esimeses sõidus laupäeval tõusis ta hea sõiduga viiendale kohale ja see hoog jätkus ka pühapäeval. Sõidu lõppfaasis kihutas Volt seitsmendal kohal, eelviimasel ringil jättis selja taha Marco Butti ja tõusis kuuendaks. Kui ees sõitvad kaks konkurenti koha pärast võideldes trajektoorilt välja vajusid, siis kasutas Volt selle võimaluse ära, tõustes neljandale kohale, kus ka sõidu lõpetas.

"Kokkuvõtvalt oli nädalavahetus väga hea. Uue Honda kiirus on suurepärane ja sain seda sõitudes suurepäraselt realiseerida," lausus Volt. "Kvalifikatsiooniga rahul ei ole, kiirel ringil jäi konkurent ette ja see rikkus potentsiaalse Top 3 kvalifikatsiooniaja. Teise sõidu lõpplahendus oli magus ja see pani nädalavahetusele ilusa punkti."

TCR Italy sarja järgmine etapp sõidetakse septembri keskel Monza ringrajal.