Purjelaudur Millend tuli U-19 lahtisel EM-il kuuendaks

Tegemist on Eesti noorte purjelaudurite jaoks läbi aegade kõrgeima kohaga iQfoili rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Võistluste raames peeti U-19 tüdrukutele 12 sõitu, millest Millend võitis ühe ja kahes tuli teisele kohale. Finaalsõidus saavutas Millend kuuenda koha.

Treener Matthew Rickardi hinnangul purjetas Millend kogu võistluse suurepäraselt ja sõitis pea kõikides sõitudes juhtgrupis. "Emmasõidab iQfoili klassis alles teist aastat ja tema areng on olnud võimas," sõnas ta.

U-19 noormeeste arvestuses saavutas Aksel Haava 145 võistleja seas 17. koha. "Keskmise tuulega kursisõidud läksid väga hästi. Tugevama tuulega oli keeruline. Üldiselt ma arvan, et läks hästi. Paremini, kui ma ise oleks lootnud. Välislaagrid on mind palju edasi aidanud. Treener Matthew Richardiga on koostöö väga hea!" ütles Haava.

Lisett Aasmets (U-19 naised) tuli 32. kohale. Jakob Tuubel (U-19 noormehed) on sõitnud iQfoiliga vaid paar kuud ja tuli 133. kohale.

Võistlustel osales kokku 422 võistlejat 36 riigist üle maailma.

Purjelaua iQfoil on esmakordselt kavas ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel. Eesti purjelauasportlased on suutnud välja võidelda olümpiapääsme kõikidele olümpiamängudele pärast Eesti taasiseseisvumist ja loodetavasti suudetakse seda ka 2024. aasta olümpiamängudeks.