Vennad Tsitsipased piirdusid paarismängus avaringiga

Kreeklased kohtusid paarismängu avaringis prantslaste Arthur Filsi ja Luca van Asschega. Avasetis vahetasid paarid prantslaste juhtimisel geimivõitusid, kuid seisul 6:5 ei suutnud 19-aastased Fils ja van Assche setipalli realiseerida ning Tsitsipased viisid seti lõppmängu, kus neil õnnestus 7:3 võit võtta.

Teises setis murdsid prantslased vastaste servi koheselt ja asusid 2:0 juhtima, misjärel nad enam edu ei loovutanud ning realiseerisid 6:4 setivõidu. Otsustavas setis asusid kreeklased 2:0 juhtima, kuid loovutasid siis kuus järjestikust geimi ning pidid Filsi ja van Assche'i 6:7 (3), 6:4, 6:2 paremust tunnistama.

Knock out the Tsitsipas brothers, celebrate like the Bryan brothers!



A good morning for Luca Van Assche and Arthur Fils #Wimbledon pic.twitter.com/tsqRZJhXnR