Cavendish saab soovi korral ka järgmine aasta rekordit jahtida

Cavendish on enda suurepärase karjääri jooksul Prantsusmaa velotuuril kogunud 34 etapivõitu, sama palju, kui legendaarsel Belgia ratturil Eddy Merckxil. Cavendish jõudis reedel ajaloolisele võidule küll väga lähedale, kuid murdis laupäevasel etapil rangluu ja pidid velotuuri katki jätma.

Cavendish teatas mais, et käesolev hooaeg jääb tema viimaseks, kuid tema koduklubi Astana Qazaqstan lubaks tal soovi korral ka järgmisel aastal rekordit püüda.

"Jah, me tahame, et Mark liituks meiega ka 2024. aastal ja prooviks enda 15. Tour de France'il 35. etapivõitu püüda," sõnas klubi tegevjuht Alexander Vinokourov.

2012. aastal Londoni olümpiamängudel kuldmedali võitnud Vinokourovil oli enne OM-i Cavendishiga sarnases olukorras. "Murdsin 2011. aasta Touril enda reieluu ja see pidi ka mu viimane aasta olema, aga ma ei tahtnud nii lõpetada. Jäin veel võistlema ja tegin väga kõva tööd, et järgmisel aasta olümpiamängudel kuldmedal võita."

"Markil on enda lõpliku eesmärgi osas sarnane mõtteviis ja sihikindlus. Oleme valmis talle selle võimaluse andma. Aga see on tema otsus," lisas Astana tiimijuht.

Cavendish on karjääri jooksul suurtuuridelt kogunud 53 etapivõitu, temast enam on etapivõite saanud vaid Eddy Merckx (64 etapivõitu) ning Mario Cipollini (57). Kokku on Cavendish alates 2005. aastast võitnud 161 võistlust. Lisaks suurtuuridele võitis britt 2016. Rio olümpiamängudel trekisõidus hõbemedali ning on maailmameistrivõistlustelt pälvinud neli kuldmedalit. 2011. aastal krooniti ta maailmameistriks.