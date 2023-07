VIDEO | MLB pesapallur varastas ühe seeria jooksul kolm pesa

21-aastane Dominikaani Vabariigi täht viis seitsmendas seerias viskaja Elvis Peguero vastu Redsi 6:5 juhtima ning röövis järgmisel viskel teise pesa. Sellele järgnenud viskel märkas De La Cruz, et kolmandal pesal ei olnud kaitsjat ning otsustas siis veel kolmandast koju joosta, libistades Brewersi püüdjast mööda.

Viimati varastati MLB väljakul ühe seeriaga kolm pesa 2020. aastal, kui Miami Marlinsi Jon Berti New York Metsi vastu saavutusega hakkama sai. MLB ajaloos on seda tehtud 55 korda, kuid alates 1961. aastast on sellega hakkama saanud vaid 15 mängijat.

Reds lisas viimases löögiseerias veel ühe jooksu ning alistas Brewersi 8:5.

Elly De La Cruz stole second, third and home in the span of two pitches!



(MLB x @Ziprecruiter) pic.twitter.com/tOogXBGcpi