NBA-s enim võite teeninud treener sõlmis Spursiga uue lepingu

Spurs teatas öösel vastu pühapäeva, et on sõlminud Popovichiga viieaastase lepingu, mille koguväärtus on 80 miljonit dollarit. Tegemist on NBA ajaloo suurima peatreeneri lepinguga, ületades juuni alguses Detroit Pistonsilt 78,5 miljonit dollarit saanud Monty Williamsi lepingu. Lisaks peatreeneri ametile tegutseb 74-aastane Popovich ka tiimi korvpalliosakonna presidendina.

Popovich möödus eelmise aasta märtsis Don Nelsonist, saades NBA ajaloo enim võite teeninud treeneriks. Popovich sai 1996. aastal Spursi peatreeneriks ja on 27 hooaja jooksul võitnud 1366 kohtumist, play-off'ides on viiekordne NBA meister Popovich võitnud 170 kohtumist.

Üks NBA ajaloo edukamaid meeskondasid ei ole aga viimase nelja hooaja lõpus play-off'i jõudnud, lõppenud hooajal võitis Spurs vaid 22 mängu. Sel suvel sai San Antonio draft'is esivaliku ning valis oodatult 19-aastase prantslase Victor Wembanyama. Põlvkondlik korvpallitalent sõlmis Spursiga nelja-aastase lepingu.