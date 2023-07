U-18 noormeeste korvpallikoondis jäi Balti matši avamängus Lätile alla

Eestlased võitsid avaveerandi 20:15, kuid teise veerandi võitsid lätlased 15:20 ning poolajale läksid meeskonnad 35:35 viigiseisul. Kolmas veerand sai aga eestlastele saatuslikuks, kui lätlased võitsid veerandi seisuga 13:28. Neljanda veerandi võitsid samuti lätlased 22:23 ja lõppseisuks jäi 70:86 kaotus, vahendab basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli Simm-Marten Saadi 20 punkti ja 10 lauapalliga. Läti poolelt viskas enim punkte Kristaps Soldatenoks 19 punktiga.

Peatreener Kris Killing ütles, et koondis oli mängu alguseks valmis, kuid poolajal jäi korvi all kaitsest vajaka. "Esimesel poolajal kulges mäng punkt-punkti heitlusena. Oli ka momente, kus oleks saanud vahe ka enda kasuks kallutada. Aga poolajal riietusruumist tagasi tulles hakkas Läti võistkond hästi palju läbi korvialuse mängu otsima ja meie low-post kaitse oli alla igasuguse arvestuse. Kolmandal veerandajal me kaitses stope ei saanud, 28 punkti ja samuti pallisurve kadus ära, tagamängijad saidki lihtsalt korvi alla sööta," sõnas peatreener.

"Kohavõitluses jäime seekord kaotajaks. Tuleb omad korrektuurid teha ja [pühapäeval] saab olema hea mäng Leedu vastu," lisas Killing.