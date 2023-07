Iluvõimlemise rühmkava koondis jäi MM-il kaheksandaks, Jakovleva 12.

Teekond juunioride MM-ile oli keeruline – individuaalvõimlejatele ette nähtud neljast kavast kolme esitama pidanud Eesti juunioride meister Valeria Valasevits sai vahetult enne väljalendu tõsise jalavigastuse, mistõttu ta MMl osaleda ei saanud.

Esialgselt ainult ühe kavaga (lint) osalema pidanud 12-aastane Jakovleva võttis väljakutse vastu ning sooritas MM-il kõik neli kohustuslikku kava. Juunioride võistluse parimad selgitatakse ainult üksikalade arvestuses ning Jakovleva kõrgeimaks tulemuseks jäi lindikava eest teenitud 26.250 punkti ning 12.koht. Kokku osales individuaalarvestuses 59 võimlejat.

"Oleme väga uhked ja õnnelikud, et Sofia sai hakkama suure vastutuse ja esimese tiitlivõistluse pingega. Sofia on tõeline võitleja ning saavutatud MM-i lindikava 12.koht on ülivinge tulemus," sõnas Jakovleva treener Irina Stadnik.

Eesti iluvõimlemise juunioride rühmkava koondis sooritas suurepärased stabiilsed katsed nii hüpitsa- kui ka pallikavas, teenides kokkuvõttes 55.600 punkti ja 8. koha 37 riigi koondise seas.

"Peale ebaõnnestumist maikuus toimunud EM-il oleme suurendanud treeningkoormust ning seadsime eesmärgiks esindada Eestit väärikalt. Valmistusime MM-iks väga korralikult – treenisime 7-8 tundi päevas, mis ei olnud lihtne. Oleme väga rahul tulemusega, sest koondislased andsid endast kõik. Tore on tõdeda, et meie ühine töö on vilja kandud," kommenteeris võistlust juunioride rühmkava koondise treener Julia Tjomuškina.

Juunioride MM-i mitmevõistluse võitjaks tuli Bulgaaria (62.050), kellele järgnesid Iisrael (61.900) ja Aserbaidžaan (59.400). Pallikava finaal algab pühapäeval kell 17:37.