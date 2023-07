Võimas Volkanovski kaitses tiitlit, Pantoja pälvis meistrivöö

Neli aastat sulgkaalus meistrivööd hoidnud Volkanovski nullis dünaamilise Rodrigueze rünnaku ning veetis suurema osa pühapäevasest matšist põrandal. Kolmandas raundis tabas mehhiklane Volkanovskit, kuid austraallane pani seejärel vastase surve alla ning lõpetas matši tehnilise nokaudiga 41 sekundit enne kolmanda raundi lõppu.

"Ma olen kaaluklassi kuningas, keegi ei peata mind," sõnas Volkanovski pärast matši. "Me räägime mitmekülgsusest. Ma olen näidanud, et suudan kõige parematega maadelda ja kõige parematega ka püsti seista. Ma sihin kõiki rekordeid."

Volkanovski on nüüdseks UFC võitlussarjas võitnud 13 kohtumist ja kaotanud vaid ühe, kui pidi selle aasta veebruaris kergkaaluklassis tunnistama Islam Mahhatševi paremust. Austraallane ütles pühapäeval, et tahab uuesti kõrgemas kaaluklassis meistritiitli nimel võidelda.

The king of the featherweight division #UFC290 pic.twitter.com/1otdZA1fVN