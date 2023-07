Temposarja üldvõit läks tasavägise duelli järel esmakordselt Mikk Bauerile

Esimesel etapil Sakus Bauer ei osalenud, sest pidi algselt viibima Eestist eemal välisklubi juures. Kuna aga plaanid muutusid ja tee tõi Baueri varem kodumaale, tekkis ootamatult võimalus ülejäänust neljast etapist osa võtta, vahendab EJL.ee. "Tõeline proovikivi oli võistkondliku sõidu etapp Ääsmäel, kus otsustasin startida üksi, et harjutada Eesti meistrivõistlusteks. Paraku polnud mul sel päeval kõige parem enesetunne ja kaotasin seal palju punkte," ütles Ääsmäel 13. kohaga leppima pidanud Bauer.

"Kõige meeldejäävam oli Padise etapp, sest seal sai määravaks, kes võidab kogu sarja. Kuna õhus oli teatav pinge, siis tegi mulle eriti head meelt, et suutsin oma võimeid täielikult realiseerida ja võita. Padise on seejuures ainus etapp, millega ma ise päriselt rahule jäin: jalg oli hea ja numbrid täpselt sellised nagu ootasin," jätkas Bauer. "Kuna sarja üldvõitu polnud kerge saavutada, siis seda magusam see on."

Temposõidu juures võlub Bauerit enim kiirus ja valutunne, mis lubab piire kombata ja endast maksimumi välja pigistada. Edu võtmeks toob ta välja võimekust panna pisikesi asju korraga enda jaoks tööle. Kõige aluseks peab ta siiski järjepidevust ja kvaliteetseid treeninguid. "Temposõidus on palju detaile, millele tähelepanu pöörata. Levinud on arvamus, et mida uhkem ratas, seda kiirem oled," ütles Bauer. "Mina leian, et korralik varustus on küll üks osa tubli tulemuse saavutamiseks, kuid hea võistluse aluseks on siiski eelkõige tugev treeningpõhi."

Bauer lisab, et temposari on hea võistlus igal tasemel sportlasele, kus saavad end proovile panna nii tipud kui harrastajaid. "See on hea koht, kus lihvida vormi ja valmistuda tähtsamateks võistlusteks ning harrastussportlased saavad jälgida iganädalaselt oma arengut," ütles Bauer. "Filter Temposarja võistlused toimuvad igal nädalal erinevas paigas, mis muudab pingutamise veelgi huvitavamaks. Tallinna lähedal elavatel inimestel on hea võimalus soojenduseks kodust võistluspaika sõita."

Bauer ei julge veel lubada, kas teda ka järgmisel hooajal temposarjas sõitmas näeb, sest kõik oleneb välisklubi pakutavast võistluskalendrist. Tänavu sai aga Baueri ja Karlepi järel kolmanda koha Andre Kull.