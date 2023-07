400 meetri tõkkejooksus korrati juunioride maailmarekordit

19-aastane Clarke teenis esikoha ajaga 47,85 ehk kordas ameeriklase Sean Burrelli nimel olevat tipptulemust. Talle järgnesid Jaheel Hyde (48,35) ja Assinie Wilson (48,50).

"Ma olin väga üllatunud, kui nägin kellal numbrit 47, aga teadsin, et olen selleks võimeline ja see tuli just õigel hetkel meistrivõistlustel," kommenteeris Clarke, kes pääseb ühtlasi Budapesti MM-i medalit jahtima.

Maailma hooaja edetabelis tõstab see tulemus ta Karsten Warholmi (Norra; 46,52) ning ameeriklaste C.J. Alleni (47,58) ja Rai Benjamini (47,74) järele neljandaks.

Rasmus Mägi hooaja tippmark on juuni keskel Chorzowis joostud 48,63, mis annab talle hooaja edetabelis koha kolmanda kümne keskpaigas.