Peeter Olesk võitis teist aastat järjest Ranno Krusta mälestusvõistlused

Eesti ühe läbi aegade edukama püstolitreeneri mälestusele pühendatud 3. Ranno Krusta mälestusvõistlused toimusid Männiku lasketiirus. Teiste seas oli Ranno Krusta treeneriks Eesti parimale püstolilaskurile Peeter Oleskile, vahendab Eesti Laskurliidu kodulehekülg.

"Ranno Krusta käis mööda võistlusi otsimas talente. 2009. aastal tuli ta Eesti juunioride meistrivõistlustel minu juurde ja küsis, kas oleksin huvitatud tulema Audentese Spordikooli, et hakata harjutama tema käe all. Mulle tundus see mõte huvitav, see saigi teoks ning nii me koostöö algas," meenutas Oleks.

"Ranno oli mitte pelgalt treener, vaid ka kõigile õpilastele isa eest. Ta teadis alati, milliseid sõnu vajame, julgustades meid olema julgemad. Muidugi andis ta palju vihjeid, kuidas laskmises ja võistlustel tegutseda. Treener ei pea alati püüdma teha parandusi või muudatusi, vaid ta peab mõistma, et sportlane vajab vaimset abi, et järgmise sammuga edasi liikuda."

Teisel võistluspäeval oli taas parim Peeter Olesk ja nagu päev varemgi sai teise koha Marko Talvitie (Soome). Kolmanda koha tänasel võistlusel sai Ragnar Juurik.

Kokkuvõttes tuli 3. Ranno Krusta mälestusvõistluste võitjaks Peeter Olesk, kes võitis mõlemad võistluspäevad, teise koha sai mõlemal päeval teine olnud Marko Talvitie ja kolmanda koha eile kolmanda koha ja täna neljanda koha saanud Fred Raukas

"Täna ilmaolud muutusid paar korda, aga see ei seganud. Minu jaoks tegi vihm laskmise isegi lihtsamaks. See oli nüüd minu teine võit sellelt võistluselt, suured tänud Rannole," ütles mälestusvõistluse võitja Olesk.