Jackson tõusis 100 meetri jooksus kõigi aegade viiendaks

Eelmise kümnendi keskel 400 meetri maailma tippu tõusnud, aga 100 meetris Tokyo olümpialt pronksi ja mulluselt Oregoni MM-ilt hõbeda napsanud Jacksoni aeg oli ühemeetrise taganttuule juures 10,65.

See tõstab ta maailma kõigi aegade edetabelis koos ameeriklanna Marion Jonesiga jagama viiendat-kuuendat kohta. Neid edestavad vaid Florence Griffith-Joyner (USA; 10,49), Elaine Thompson-Herah (Jamaica; 10,54), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica; 10,60) ja Carmelita Jeter (USA; 10,64).

Isiklikku rekordit kuue sajandikuga parandanud Jacksonile järgnesid Shashalee Forbes (10,96) ja Natasha Morrison (10,98). Kahekordne sprindi olümpiavõitja Thompson-Herah, kes sel hooajal on olnud hädas vigastusega, piirdus viienda kohaga (11,06).

"Ütlesin eelmisel aastal, et üks minu peamisi probleeme on start, aga ma arvan, et täna tulin sellega toime. Pean selle treeneriga üle vaatama, aga tegin täna väga head tööd," jäi võitja oma sooritusega rahule.

Sellest hoolimata leiab ta, et Budapesti MM-iks on veel parandamisruumi. "Ma arvan, et lõpp vajab pisut kohendamist. Ma tean, et olen tugev finišeerija, aga pean selle kallal tööd tegema, sest tegin valesammu. Nii et jätkame treeneriga tööd sammumustri kallal. 400 meetri pealt 100 meetri peale tulek alates 2021. aastast on olnud raske," lisas ta.

Meeste 100 meetri jooksu võitis Jacksoni vähetuntud treeningpartner Rohan Watson. 21-aastane sprinter läbis staadionisirge 1,1-meetrise taganttuule juures ajaga 9,91. Teiseks tuli Riyem Forde (9,96) ja kolmandaks traumast taastuv mulluse MM-i finalist Oblique Seville (10,00).