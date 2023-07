Inglismaa krooniti pea 40-aastase ootuse järel taas U-21 Euroopa meistriks

Laupäevase finaali ainus värav sündis avapoolaja neljandal lisaminutil, kui Inglismaa teenis Hispaania karistusala lähedal karistuslöögi ning Curtis Jonesi seljast rikošeti võtnud Cole Palmeri löök lendas võrku.

Kohtumise kuuendal lisaminutil oli hispaanlastel suurepärane võimalus viigistada, ent Inglismaa kangelaseks kerkinud Manchester City väravavaht James Trafford tõrjus nii Abel Ruizi penalti kui ka jätkulöögi.

Inglismaa võitis turniiril kõik kuus mängu väravate vahega 11:0. Viimati tulid inglased U-21 vanuseklassis Euroopa meistriteks aastal 1984.

Enne mängu:

Hispaania alistas alagrupis võõrustaja Rumeenia 3:0 ja Horvaatia 1:0 ning viigistas edasipääsu juba kindlustatuna Ukrainaga 2:2.

Veerandfinaalis alistati lisaaja järel Šveits 2:1 ja poolfinaalis oldi uuesti vastamisi Ukrainaga, kellest saadi sedapuhku juba kindlalt 5:1 jagu.

Inglismaa koondis teenis alagrupis kolm 2:0 võitu: kõigepealt alistati Tšehhi, seejärel Iisrael ja viimaks ka Saksamaa. Veerandfinaalis jätkati 1:0 võiduga Portugali üle.

Poolfinaalis läks Inglismaa taas kokku Iisraeliga ja sai 3:0 võidu ehk senise turniiri viie mängu jooksul pole inglastele löödud ainsatki väravat.

Hispaania on võitnud U-21 Euroopa meistrivõistlustelt viis tiitlit ja selles osas jagatakse rekordit Itaaliaga. Edu laupäeva õhtul teeks neist vastavas tabelis ainuvalitseja.

Inglismaa on võitnud 1980. aastatel kaks tiitlit, aga seejärel säärast edu pole saavutatud. Viimati mängiti finaalis 2009. aastal, kui kaotati Saksamaale, kahel eelmisel korral on jäädud pidama alagruppi.