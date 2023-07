Pikaaegne Hollandi väravavaht viidi ajuverejooksuga haiglasse

Klubijalgpallis Ajaxit, Juventust, Fulhami ja Manchester Unitedit esindanud Van der Sar oli Horvaatias puhkusereisil, kui teda tabas keeruline tervisehäda ning ta viidi kohalikku haiglasse, teatas Amsterdami Ajax reedel. Van der Sar lahkus alles nädalaid tagasi Ajaxi peadirektori kohalt.

Klubi lisas, et 52-aastane hollandlane on intensiivravis, aga stabiilses seisundis. "Me kõik Ajaxis soovime Edwinile kiiret paranemist. Mõtleme sinust!" kirjutas klubi ühismeedias.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He's currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We're thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9