Nõmme Kaljuga liitus 19-aastane väravavaht

Pavlov on Premium liigas pidanud juba üle 20 mängu, mille peamiselt teinud Narva Transi ridades. Transi noortesüsteemiga liitus ta juba nelja-aastaselt. Lisaks on Pavlov laenulepingu alusel mänginud ka TJK Legioni särgis. Nõmme Kaljuga seob meest kolmeaastane leping, teatas klubi enda kodulehel.

"See üleminek oli minu jaoks väga ootamatu ja üsna kiire, kuid kaalusin kõiki plusse ja miinuseid ning otsustasin selle sammu astuda," kommenteeris Pavlov. "Olen siin juba kaks treeningut pidanud ja võin julgelt öelda, et siinsete treeningute tase on väga hea, eriti väravavahtidel. Loodan peagi kõigile tõestada, et olen väärt kandidaat algkoosseisu koha saamiseks. Jätkan tööd enda ja klubi eesmärkide nimel!"

Kalju väravavahtide treener Ville Hulkonen nimetas värsket liitujat ambitsioonikaks noormeheks, kellel on silme ees kindlad sihid: "Olen Maksimi liitumise üle väga õnnelik. Töökas, õpihimuline ja positiivne kuju! Usun, et meie koostöö sujub ning loodan panustada mängija arengusse omalt poolt maksimaalselt."

Peatreener Nikita Andrejev teab, et Pavlovi unistuseks on esindada Eesti koondist ning teenida ühel päeval välisleping. "Maksim on noor ja perspektiivikas väravavaht, keda tean hästi juba eelmisest hooajast. Tema kvaliteet toob meile uut ja värsket energiat, ta on tark mängija, kes teeb oma arengus suuri samme. Kaljus on tal järgmiseks etapiks suurepärane võimalus," sõnas Andrejev.