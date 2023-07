Poola meedia: Sappinen on teel Iisraeli kõrgliigasse

Poola ajakirjaniku Tomasz Wlodarczyku andmetel on Sappineni üleminek Iisraeli lähedal, vahendab Soccernet.ee.

Jeruusalemma Hapoel sai Iisraeli kõrgliigas lõppenud hooajal 14 meeskonna konkurentsis neljanda koha, mis tähendas, et eurosarjadest jäädi esimesena kõrvale. Meeskonna parim väravakütt oli lõppenud hooajal 11 tabamusega Guy Badash, kes liitus äsja aga liigas teise koha saanud Be'er Sheva Hapoeliga.

Vastavalt Iisraeli kõrgliiga reeglitele on igal klubil lubatud kasutada kuut välismängijat, kellest võib mänguks üle anda viis. Eelmisel hooajal kuulusid Hapoeli ridadesse välismaalastest kolm elevandiluuranniklast, nigeerlasest väravavaht Adebayo Adeleye, Gentist laenatud Kongo DV ääreründaja Jordan Botaka ja tšehhi keskkaitsja, meeskonna kapten Ondrej Baco, lisaks veel mõned topeltkodakondsusega mehed.

Eesti koondislase agent Harri Ojamaa kinnitas eelmisel nädalal Soccernet.ee-le, et ehkki Sappinenil on veel kaks aastat kehtiv leping Poola kõrgliigaklubi Gliwice Piastiga, ei pruugi see midagi maksta. Lõppenud hooaja teise poole Mieleci Stalis laenul veetnud Sappinen ei sõitnud klubiga kaasa hiljuti alanud treeninglaagrisse ning Piast soovib teda müüa või laenule anda.

