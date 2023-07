Prants sai lühirajasõidu EM-il 20. ja Mesi 30. koha

Esimest korda lühirajasõidus võistelnud Prants jäi kohe stardist minnes võistlejate rivi lõppu, kuna takerdus konkurendi otsa, kel läks eespool kett katki. "Peale seda üritasin oma tempot leida ja teistele järele jõuda," kirjeldas Prants võistluse järel. "Sõit toimus lahtise kruusaga rajal, mis tegi selle libedaks. Võistlus oli raske ja intensiivne, kuid enesetunne ise oli hea. Sain juurde palju kogemusi ja ootan pühapäevast olümpiakrossi võistlust."

Eliitklassi naiste seas pälvisid kaksikvõidu šveitslannad. Kuldmedali sai kaela Ronja Blöchlinger (19.08) ja hõbemedali Noelle Buri (+0.05). Pronksmedalile sõitis end sakslanna Kira Böhm (+0.12). Prants kaotas võitjale kolme minuti ja nelja sekundiga.

Eliiklassi meeste hulgas krooniti Euroopa meistriks hispaanlane David Campos (21.43). Ta edestas prantslast Adrien Boichisi (+0.00) ja šveitslast Thomas Litscheri (+0.01). Mesi kaotas võitjale kahe ringiga.

"See oli esimene lühirajasõit maailmatasemel konkurentsis, seepärast ma suurte lootustega rajale ei läinud. Pigem oli eesmärk hoida end grupis nii kaua kui võimalik. Suutsin seda teha kolmveerand ringi ja seejärel järele andma, et oma tempoga lõpuni sõita. Arvan, et võib rahule jääda, sest see oli esmane kogemus sellises seltskonnas," ütles Mesi.

Naisjuunioride hulgas jõudsid kolme parema hulka sakslanna Carla Hahn (16.53), norralanna Kamilia Aasebo (+0.02) ja austerlanna Eva Herzog (+0.15), meesjuunioride seas aga taanlased Mikkel Lose (17.23) ja Nikolaj Hougs (+0.05) ning rootslane Edvin Elofsson (+0.08).

Prants ja Mesi osalevad Euroopa meistrivõistlustel veel kuni 23-aastaste ratturite olümpiakrossis, mis peetakse pühapäeval.