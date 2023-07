Enam kui kümme aastat Chelseas olnud kapten Azpilicueta lahkub

"Raske on väljendada seda, mida tunnen. On olnud imeline. Ma tunnen, et andsin endast kõik. Ma armastan seda," ütles Azpilicueta pisarsilmi ühismeedia vahendusel.

"Ma arvan, et karjääri kirkaimat hetke on lihtne esile tõsta, sest võitsime Portos Meistrite liiga. See oli minu esimene trofee kaptenina. Chelsea on minu kodu, jääb selleks alatiseks ja loodetavasti saan naasta juba teises rollis."

2012. aastal klubiga liitunud äärekaitsja pidas meeskonna eest enam kui 500 mängu ja lõi 17 väravat. 2019. aastal sai temast Gary Cahilli järel esindusvõistkonna kapten.

33-aastane hispaanlane võitis Londoni klubiga ka kahel korral Inglismaa kõrgliiga (2015, 2017), korra Inglismaa karika (2018) ja liigakarika (2015), kaks korda Euroopa liiga (2013, 2019), UEFA superkarika (2021) ja klubide MM-i (2021).

Kuigi mängija ise seda ei kinnitanud, siis kuulujutud seovad tema tuleviku Madridi Atleticoga.

Eelmisel hooajal liigatabelis alles 12. kohal lõpetanud Chelseast on suvel lahkunud palju mängijaid: näiteks Kai Havertz, Mateo Kovacic, Mason Mount, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ja N'Golo Kante.